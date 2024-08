Scuola, si parte in salita. Assegnate le reggenze. Ma incombe un ricorso

"Un avvio d’anno scolastico movimentato". È netta la considerazione di Pippo Frisone, sindacalista di lungo corso Cgil Scuola. E circostanziata, come sempre, la sua analisi. "Con decreto del Direttore regionale del 27 agosto, sono state assegnate le reggenze in 233 istituzioni scolastiche della Lombardia prive di un dirigente scolastico titolare – esordisce –. Di queste 52 sono nella provincia di Milano, di cui 15 nel Legnanese e dintorni". Qui i nominativi. Ad Abbiategrasso, all’Istituto comprensivo Terzani, andrà Davide Basano, mentre all’IC Moro Maria Grazia Pisoni. A Canegrate all’IC Moro ci sarà Maria Carelli. A Castano Primo, all’Istituto superiore Torno, troviamo Simone Finotti. A Cerro Maggiore, all’IC Strobino, Elena Osnaghi. A Legnano, al Liceo Galilei, Monica Fugaro. A Magenta, all’Istituto superiore Einaudi, Donata Barbaglia. A Magnago, all’Istituto comprensivo Ada Negri, Giuliano Fasani. A Nerviano, all’Istituto comprensivo, Igor Baldan. A Ossona, all’Istituto comprensivo, Antonio Zito. A Parabiago, all’Istituto Maggiolini, Lucia Pacini. A Pregnana Milanese, all’Istituto comprensivo, Emanuele Contu. A San Vittore Olona, all’IC Carducci, ci sarà Enrico Manzione. Infine alla guida degli Istituti comprensivi di Rescaldina e Rescalda avremo rispettivamente AntonioTrezza e Maria Assunta Lattuca.

"Alcuni di questi dirigenti sono al terzo, quarto anno consecutivo di reggenza, in scuole diverse e a volte non sempre a portata di mano – prosegue Frisone –. Quanto sia conveniente per lo Stato coprire le sedi vacanti con reggenze bastano due cifre a dimostrarlo: uno stipendio tabellare medio di un dirigente scolastico si aggira sui 45mila euro, una reggenza sui 9600. Sembrerebbe così risolta la copertura delle sedi di dirigenza vacanti. Invece. Sullo sfondo c’è un concorso a dirigente scolastico, riservato, già concluso, con la graduatoria pubblicata e rettificata e 2000 candidati in attesa. I posti disponibili sono 519 in dieci regioni, tra le quali la Lombardia con 200 posti. A ridosso di Ferragosto è intervenuto il Tar del Lazio, che con una sospensiva ha bloccato le nomine. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) si è rivolto al Consiglio di Stato, per il 5 settembre si attende la decisione finale del Tar. Si gioca tutto nel giro di un paio di settimane. Il risultato finale, in caso di sblocco delle nomine, sarà una revoca delle attuali reggenze a favore dei vincitori del concorso riservato".