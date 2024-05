Canegrate, scoppia la rissa al bar: un trentacinquenne finisce in ospedale

Canegrate (Milano) – Ancora una rissa in paese, questa volta fuori da un locale. Una discussione è nata fra due persone in via Mameli all’esterno di un locale poco dopo le 20 di lunedì. Da una prima ricostruzione pare che prima sia nata una lite tra due soggetti, da qui si sarebbero intromessi altri due individui per difendere un amico. I due erano seduti al tavolino di un bar vicino. Sul posto è arrivata l’ambulanza del Cvps Arluno insieme a una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Legnano. Ad avere la peggio è stato un 35enne, poi trasportato in codice verde al Pronto soccorso dell’ospedale di Legnano. Tre settimane fa le forze dell’ordine erano intervenute dopo una segnalazione per una lite in strada tra alcuni giovani. Un trentenne del luogo sarebbe stato percosso da un gruppo di tre giovani e portato all‘ospedale di Castellanza con ferite lievi. Si sarebbe trattato di uno scontro fra ubriachi.