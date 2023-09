Scooter rubati a Como Ritrovati a Canegrate

Due scooter rubati nel comasco sono stati ritrovati dalla polizia locale a Canegrate. I due motorini di cilindrata 125, erano parcheggiati in via Silvio Pellico, sul territorio canegratese. I mezzi erano stati parcheggiati davanti a un condominio con attaccato al manubrio il casco. Così sono rimasti per giornI, finchè un residente ha chiamato il comando di polizia locale di Canegrate che è poi intervenuto per i rilievi sul posto. Gli scooter erano stati rubati a Como ed avevano entrambi regolari denunce risalenti al 25 e al 26 agosto scorsi. Un furto simultaneo sul quale si sta indagando per risalire ai responsabili. Fondamentale in questo caso è stata la segnalazione dei residenti. Il comando di polizia locale interviene sempre su indicazione dei cittadini che svolgono spesso un presidio sociale assolutamente fondamentale. Settimane fa in via Terni a Canegrate i ladri avevano rubato numerosi pezzi di un’automobile parcheggiata nello sterrato di fronte al centro sportivo. In due settimane due auto con il blocco luci anteriore smontato: una Bmw e una Audi. Ch.S.