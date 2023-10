Scontro fra un’auto e un furgone, statale 526 bloccata per due ore

Statale 526 dell’Est Ticino bloccata ieri mattina per un paio di ore a causa di un incidente stradale avvenuto tra Robecco sul Naviglio e Abbiategrasso, all’altezza del comune di Cassinetta di Lugagnano. Alle 6.30, per cause da chiarire, si è verificato l’urto tra un’auto e un furgoncino. Il primo veicolo è finito nel fosso a bordo strada. Sono intervenuti i vigili del fuoco e gli equipaggi della Croce Azzurra di Abbiategrasso e dell’automedica in codice rosso. Una donna di 59 anni è stata stabilizzata e trasferita, in codice giallo, all’ospedale San Carlo di Milano. I Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso hanno dovuto bloccare la statale per tutta la durata delle operazioni. I veicoli provenienti da Robecco sono stati costretti a ritornare indietro e svoltare verso via delle Due Porte che porta a Cassinetta di Lugagnano per poi proseguire alla volta di Abbiategrasso e così quelli che arrivavano da Abbiategrasso. Il risultato sono state lunghe code all’altezza dell’impianto semaforico che porta a Cassinetta che si sono risolte completamente verso le 8.30.