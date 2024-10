Scienza, che passione. Si parla di ritorno alla Luna con l’astronauta Nespoli

L’appuntamento è consolidato e si ripete ormai da 11 anni. Ma per "Scienza & Fantascienza", ciclo di seminari promosso dall’Università dell’Insubria, l’edizione 2024 è speciale. Quest’anno infatti la rassegna è collegata allo Iac, congresso mondiale di astronautica che si sta svolgendo a Milano.

Alcuni tra gli illustri relatori del congresso saranno ospiti della proposta varesina. "Questo ci permetterà di avere un programma ancor più ricco e di livello ancor più alto del solito", commenta l’organizzatore, il docente Paolo Musso.

Gli appuntamenti sono quattro e si parte dal capoluogo lombardo mercoledì 16 ottobre con l’incontro "Il programma Seti e la ricerca delle civiltà extraterrestri", dalle 18 alle 20 alla Società Umanitaria. È Varese ad ospitare gli altri tre incontri: si prosegue venerdì 18 ottobre dalle 10 alle 18 nell’Aula Magna di via Dunant sul tema "Il futuro della comunicazione" in cui si parlerà di temi sociali e filosofici e aspetti tecnologici. Sabato 19 ottobre l’appuntamento clou: dalle 17.30 alle 19.30 al Salone Estense interverranno sul tema "Ritorno alla Luna" l’astronauta Paolo Nespoli, il direttore scientifico della International Academy of Astronautics Claudio Maccone e Piero Benvenuti, unico italiano ad aver ricoperto la carica di segretario generale della International Astronomical Union. Martedì 5 novembre dalle 14.30 alle 18.30 al Padiglione Morselli una tavola rotonda sull’astronautica nella fantascienza intitolata "Dallo Sputnik ad Artemis: l’astronautica tra fantasia e realtà". Gli incontri sono gratuiti e aperti sia agli studenti che al pubblico esterno.

