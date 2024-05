Sbalzato dalla moto. Sessantenne grave

È costata un trauma al volto al cranio e al torace la caduta di un sessantenne a dalla sua motocicletta. Ieri poco dopo le 14 l’uomo stava percorrendo via Udine quando per motivi ancora da accertare, ha perso il controllo della moto compiendo un volo di 15 metri e poi cadendo rovinosamente al suolo. Le sue condizioni sono apparse subito critiche e i soccorritori del 118 intervenuti medica ed un’ambulanza hanno rilevato un trauma alla testa ed uno al torace. Il centauro è stato portato in codice rosso al nosocomio di Legnano.P.M.