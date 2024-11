Sanità sotto la lente, Guizzetti: “Sempre più difficile trovare dei professionisti”

Legnano (Milano) – Migliora il quadro della medicina territoriale nel Legnanese. Due gli elementi salienti: a Legnano hanno preso servizio cinque nuovi medici di medicina generale (Valentina Carsenzuola, Valentina Rogora, Richar Carrassi, Oscar Roncaglia e Luigi Vittonati). A questa buona notizia (ricordiamo che l’ambito Legnano - Rescaldina era fortemente in crisi) aggiungiamo anche la chiusura dell’Ambulatorio medico temporaneo di Parabiago (in via XI Febbraio 31), sospeso dal 15 ottobre. Facciamo il punto con il Direttore sociosanitario dell’Azienda socio sanitaria territoriale Ovest Milanese, Giovanni Guizzetti (nella foto).

In novembre quanti Ambulatori sul territorio rimarranno attivi e fino a quando?

«Attualmente sono attivi 2 ambulatori medici temporanei: uno sull’ambito di Buscate, che rimarrà aperto almeno fino a dicembre. Dipende da quando aprirà lo studio il nuovo medico, siamo in attesa di sapere la data di apertura prevista. L’altro sull’ambito di Castano Primo, che chiuderà il 18 novembre, in vista dell’apertura del nuovo incaricato temporaneo».

In novembre quanti medici di medicina generale e pediatri di libera scelta cesseranno il servizio e quanti lo avvieranno?

«Cessazioni in novembre nessuna, aperture nel mese in corso solo dell’incaricata provvisoria su Castano Primo, la dottoressa Servello, all’interno della Casa di comunità».

Qualche considerazione sulla medicina territoriale, con una riflessione sulle aree ancora scoperte di professionisti?

«Come in tutta la Regione si riscontra la difficoltà di trovare nuovi professionisti, anche come semplici sostituti. Diversamente da quanto accade in altre Aziende Socio Sanitarie Territoriali, al momento l’assistenza ai cittadini è comunque garantita. Una possibile criticità è rappresentata dal numero elevato di medici che il prossimo anno andrà in pensione e, al riguardo, ci stiamo organizzando, anche con il corso di formazione per i medici di medicina generale per trovare possibili sostituti».

Ricordiamo infine che oggi i cittadini possono aderire al terzo open day vaccinale, nell’ambito della campagna antinfluenzale dell’Asst Ovest Milanese. Quattro i luoghi, dalle 9 alle 13, dove ricevere l’iniezione. A Legnano, al vecchio Ospedale di via Candiani 2 (Padiglione 23, Centro prelievi); a Magenta all’Ospedale «Giuseppe Fornaroli», via Al donatore di sangue 50 (Centro vaccinale); ad Abbiategrasso all’Ospedale «Cantù», piazza Mussi 1 (Casa di comunità); a Cuggiono, in via Rossetti 3 (Casa di comunità).