San Bernardino conferma Gavino Sanna fantino al Palio 2024

Nonostante manchino dieci mesi al prossimo Palio, la Contrada San Bernardino ha già comunicato la riconferma del fantino Gavino Sanna al Palio 2024. Il neo Capitano Domenico Gumina ha voluto dare la riconferma di Gavino Sanna come fantino scelto per difendere la giubba di Contrada il 26 maggio del prossimo anno. In via Somalia è stata inoltre ufficializzata la composizione della Commissione Corsa. Addetto corsa Palio, Gildo Lilli; Addetto corsa Provaccia, Davide Gorletti, Barbaresco, Mattia Panizzolo e Veterinario, Elettra Merlini. I cavalli del Palio, inoltre, saranno nuovamente affidati alla Scuderia Milani di Siena. Per il fantino sardo classe 1988, vincitore al suo Palio d’esordio nel 2018 con i colori della Flora, si tratterà della sesta volta sull’anello del Mari, la seconda per i colori biancorossi.

Nei giorni scorsi era cambiata la reggenza della Contrada San Bernardino. La 66esima Assemblea Generale Ordinaria della contrada biancorossa, tenutasi giovedí, ha eletto Andrea Franco Colombo come nuovo Gran Priore e Domenico Gumina come nuovo Capitano. L’Assemblea ha anche eletto il nuovo Consiglio di Contrada composto dai consiglieri Silvia Banfi, Alessandra Battaglia, Ilaria Bortignon, Barbara Carolo, Manuela Colombo, Riccardo Colombo, Rebecca Del Bianco, Gian Luigi Dell’Acqua, Greta Della Foglia, Christopher Gioia, Davide Gorletti, Simone Gorletti, Laura Landoni, Daniela Leva, Ermenegildo Lilli, Marco Mariano, Lorenzo Mascara, Alessandro Moroni, Mattia Panizzolo, Alessandro Scalco, Matteo Spadari, Simone Spadari e Germana Vignati. Ilaria Fenaroli, Simone Brusatori e Fabrizio Ceriotti sono stati eletti Probiviri, mentre il ruolo di Revisore dei Conti è nelle mani di Marco Petrillo.

Ch.S.