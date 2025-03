Sala scommesse. Alt dalla Questura

La Questura ha deciso, non ci sarà nessuna sala giochi in via Roma. L’annuncio arriva da Piazza Formenti, per bocca del sindaco Luca Del Gobbo. Rassicurazione seguita alle preoccupazioni dei residenti che denunciavano come una sala scommesse sportive a pochi metri dalla basilica di San Martino e dall’oratorio, ma anche da una scuola superiore, fosse quantomai inopportuna. La richiesta era stata inoltrata agli Uffici competenti e i lavori ben avviati così come le parole dell’Assessore al commercio Stefania Bonfiglio confermavano che l’iter era in corso, benché, il Comune stesse facendo tutte le verifiche del caso. Verifiche che hanno coinvolto anche la Questura che proprio in questi giorni ha fatto arrivare in Comune il suo diniego. Dunque, niente sala scommesse nel centro di Magenta.

G.M.