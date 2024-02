Ruba al super e fugge ma incappa nei vigili

Aveva appena commesso un furto ai danni del supermercato MD di via San Girolamo Emiliani a Magenta. Purtroppo per lui c’era la Polizia locale a pochi metri, in via Casati, intenta a verbalizzare il comportamento di un automobilista che era alla guida di un veicolo senza essere in possesso dei documenti di guida. Gli agenti sono stati richiamati dalle grida provenienti dal supermercato. Hanno raggiunto l’uomo e, nonostante i suoi tentativi di resistenza, sono riusciti a bloccarlo e ad accompagnarlo al comando di via Crivelli per gli accertamenti di rito. Dopo i rilievi fotodattiloscopici al Comando di Compagnia dei Carabinieri di Abbiategrasso, è stato accertato che l’uomo, di nazionalità marocchina, aveva numerosi precedenti. Dopo avere sentito il pm di turno il giovane nordafricano è stato denunciato a piede libero per una serie di reati commessi. "L’intervento dell’altro giorno – commenta l’assessore Enzo Tenti – che ha portato a bloccare un presunto ladro nel giro di pochi secondi è la prova dell’efficiente organizzazione che caratterizza la Polizia locale. Ottimo il lavoro da parte degli agenti coordinati dal comandante Sallemi". G.M.