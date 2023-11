Robecco, truffe ed estorsioni: due falsi invalidi denunciati dai vigili

Robecco sul Naviglio (Milano) – Erano ricercati per reati di truffa ed estorsione commessi a Villafranca di Verona. Messi a segno, soprattutto, ai danni di donne e persone anziane fingendosi invalidi.

L’altra sera sono transitati sotto il varco a Robecco sul Naviglio che ha letto la targa del veicolo intestato a uno di loro e l’ha trasmessa alla Polizia locale. La pattuglia in servizio di controllo del territorio si è messa alla ricerca di quel veicolo con targa romena allertando la Polizia locale di Boffalora sopra Ticino per dare man forte, anch’essa coordinata dal comandante Gianluca Salice. Una sinergia che ha permesso di individuare i due uomini in breve: in auto nascondevano falsi tesserini di invalidità per mancanza di udito.

Si tratta di uomini di origine romena, senza fissa dimora, denunciati all’autorità giudiziaria, mentre i documenti falsi che detenevano sono stati sequestrati. Il sospetto è che fossero alla ricerca di persone da raggirare anche nel Magentino. Spacciandosi per non udenti avvicinavano persone fragili, soprattutto donne sole, adolescenti e anziani, mostrando loro finti tesserini di invalidità. Chiedevano dei soldi cercando di impietosire gli interlocutori, ma se non ci riuscivano diventavano aggressivi e se li facevano dare con la forza.