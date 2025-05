Ritratti e paesaggi dei luoghi amati. Mostra fotografica a Palazzo Perego

Domani alle 18, nelle sale di Palazzo Leone da Perego a Legnano, sarà inaugurata la mostra fotografica "Ritratti e paesaggi dei luoghi amati", una personale dedicata a Giuseppe Cozzi, fotografo legnanese scomparso all’inizio del 2024. L’esposizione rappresenta un omaggio sentito a un artista che ha saputo raccontare con sensibilità e profondità i volti e gli scenari della sua terra, attraverso l’obiettivo della sua macchina fotografica. Giuseppe Cozzi ha dedicato gran parte della sua vita alla fotografia, con uno stile sobrio ma intenso, capace di cogliere l’essenza delle persone e dei luoghi che ha immortalato. Nei suoi scatti, spesso in bianco e nero, traspare un legame profondo con la quotidianità e con la bellezza silenziosa dei paesaggi lombardi, accostati con delicatezza ai ritratti di volti comuni e straordinari. La mostra, curata in collaborazione con l’amministrazione comunale e con il sostegno di familiari e amici, intende non solo valorizzare il patrimonio fotografico lasciato da Cozzi, ma anche far conoscere al pubblico un modo di guardare il mondo fatto di rispetto, attenzione e amore per i dettagli.

Ch.So.