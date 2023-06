Rissa a colpi di bottiglia Due spacciatori in ospedale

Rissa tra due stranieri l’altra sera in pieno centro a Laveno Mombello, in prossimità della stazione. I due, presumibilmente spacciatori, prima si sono insultati, poi dalle parole sono passati alle mani colpendosi con violenza con bottiglie di vetro. Immediato è scattato l’allarme, sul posto sono arrivati i soccorsi sanitari e i carabinieri. Per fortuna non sono state pesanti le conseguenze fisiche dello scontro tra i due uomini, feriti, con lesioni da taglio non gravi e portati all’ospedale di Cittiglio per essere medicati.

I militari dell’Arma hanno raccolto gli elementi utili a fare chiarezza sull’accaduto e quindi a ricostruire i motivi della violenta rissa. L’ipotesi è che i due uomini, entrambi sulla trentina, siano spacciatori e che lo scontro riguardi proprio l’attività di spaccio di droga, problema che da tempo riguarda le aree boschive della zona e sul quale sono costantemente impegnati per contrastarlo i carabinieri della compagnia di Luino.

Episodi come quello dell’altra sera sono già accaduti in passato a Laveno. Nella zona della stazione, nel mese di maggio dello scorso anno, in una rissa furono coinvolti sei nordafricani. Sempre nel mese di maggio l’evento più grave, un accoltellamento, coinvolti due marocchini, già noti alle forze dell’ordine, che finirono all’ospedale. L’altra sera ancora due stranieri passati dalle parole alle bottigliate.

Resta dunque alta l’attenzione dei carabinieri, in vista dell’arrivo dell’estate, con l’obiettivo di monitorare le vie del centro e garantire scurezza. Purtroppo a preoccupare è lo spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree boschive, fenomeno nei confronti del quale negli ultimi mesi sono stati potenziati i servizi di contrasto da parte dei militari del comando provinciale di Varese, con l’arrivo degli Squadroni carabinieri eliportati Cacciatori di Calabria, Sardegna, Sicilia e Puglia. Gli interventi sono efficaci: dall’inizio dell’anno sono stati smantellati 77 bivacchi, arrestate 29 persone, sequestrati sostanze stupefacenti, armi, munizioni, coltelli e denaro contante, provento dello spaccio.

Rosella Formenti