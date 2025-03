Rifiuti sparsi in strada. La denuncia sul web

Una notte di sconsiderato vandalismo ha sconvolto la quiete di Casorezzo. Sei giovanissimi, nel cuore della notte, hanno seminato disordine e degrado, spargendo rifiuti per le strade del paese. I sacchi dell’immondizia, lasciati ordinatamente in attesa della raccolta pubblica del mattino successivo, sono stati aperti e rovesciati senza alcun rispetto per la comunità. L’episodio, avvenuto intorno alle 2.15, è stato denunciato sulla pagina Facebook ufficiale del Comune, che ha condannato con fermezza il gesto e lanciato un appello ai genitori affinché prendano provvedimenti prima che sia necessario l’intervento delle autorità. "Serve responsabilità, prima di tutto in famiglia" è il messaggio che arriva dall’amministrazione comunale, che invita madri e padri a richiamare i propri figli al rispetto delle regole e del bene comune.

Ch.So.