Rifiuti abbandonati in strada. Tre persone multate e obbligate a ripulire tutto

Gli agenti del Corpo intercomunale di Castano Primo e Nosate hanno multato nelle ultime settimane tre persone a Nosate e due a Castano Primo per aver abbandonato rifiuti lungo le strade o nelle immediate vicinanze. Oltre a seguire il regolamento di polizia urbana vigente, che prevede una multa di 150 euro, gli agenti hanno obbligato i responsabili a rimuovere immediatamente i rifiuti abbandonati. Nei casi in cui il tipo di materiale, la quantità o la situazione del soggetto lo richiedano, viene avviato anche il deferimento all’autorità giudiziaria. Quando è possibile, i siti di interesse vengono monitorati con l’uso di fototrappole fornite dall’Ufficio.

Durante le attività di controllo del territorio e di alcuni siti già noti per lo scarico di rifiuti nelle vicinanze delle aree boschive di Nosate, sono stati identificati due individui, che si sono rivelati consumatori di sostanze stupefacenti. I due erano stati notati appartarsi in una strada vicinale durante le ore serali, causando allarme tra i residenti e spesso abbandonando i residui del consumo di droga e alcol sul terreno.

Qualche settimana fa in zona due persone erano state bloccate su una strada sterrata nel bosco. Era stata trovata una modica quantità di sostanze stupefacenti di vario genere oltre a materiale di consumo. Ai due, gravati da numerosi precedenti penali e di polizia, di cui uno scarcerato da poche settimane, sono stati notificati gli avvisi di apertura del procedimento amministrativo del Foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno a Nosate e Castano Primo.

Christian Sormani