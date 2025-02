Ricorrenza tra sacro e profano. Festa del Ringraziamento, fiera: san Biagio porta dolci ai bimbi

"La ricorrenza di San Biagio è un’occasione speciale per riscoprire le nostre radici e ritrovare i valori autentici della comunità". Lo ha detto il sindaco Luca Del Gobbo alla vigilia di una tre-giorni di eventi, promossi per questa ricorrenza che da secoli porta in città numerose persone per la fiera e gli eventi tipici di questo periodo. Nella giornata di ieri il centro è stato occupato dalle bancarelle di hobbisty e collezionisti. La giornata di oggi sarà dedicata agli agricoltori che si ritroveranno per la Festa di Ringraziamento (alle 10 la messa in Basilica e poi la benedizione dei mezzi agricoli sul sagrato).

Domani ci sarà la fiera (interesserà le vie san Biagio, Mazzini, Garibaldi, Lomeni, Don Milani e le piazze Giacobbe, Liberazione e Vittorio Veneto) e il mercato contadino a km 0 (via don Milani). Ma, in questo caso, il luogo di maggior richiamo resta la chiesetta dell’istituto delle Madri Canossiane, dove è custodita la reliquia di san Biagio. Durante la mattinata saranno celebrate due messe e ci sarà la cerimonia del bacio della reliquia. All’ora di pranzo in diversi luoghi della città si potrà mangiare la trippa. Nel pomeriggio davanti alla basilica, dalle 16, ci sarà la benedizione dei panettoni e la consegna dei dolci ai bambini. Gli eventi "civici" di questa ricorrenza saranno due: al mattino la posa della corona di fiori davanti alle lapidi che ricordano l’uccisione di due giovani partigiani magentini, Magna e Colombini (alle 11 in via IV Giugno e via Magna), al pomeriggio la consegna dei riconoscimenti al merito nel ricordo di Giovanni Lami, alle 17,30 in sala consiliare. A concludere la festa sarà, dalle 21, un concerto di musica irlandese al Lirico.

G.Ch.