Rescaldinese, il ciclismo è in festa. Ottanta anni di storia e di talenti

Un pubblico folto e attento ha gremito l’auditorium comunale sabato mattina. La Società Ciclistica Rescaldinese (SCR), presieduta da Osvaldo Forlani, ha aperto nel fine settimana i festeggiamenti per gli 80 anni di fondazione. Presente un campione del ciclismo come Beppe Saronni. "La sua presenza è stata molto apprezzata - afferma Massimo Gasparri, vicepresidente -: Saronni ha sottolineato come le associazioni sportive, al pari della Società ciclistica rescaldinese, che resistono nonostante tutte le difficoltà, offrono ai giovani la possibilità di praticare il ciclismo ma soprattutto di divertirsi in modo sano". Hanno portato i loro saluti e gli auguri il sindaco di Rescaldina, Gilles Andrè Ielo e l’assessore allo Sport Gianluca Crugnola, presenti anche i rappresentanti regionale, Cinzia Ghisellini, e provinciale, Luca Arrara, della Federazione Ciclistica Italiana. Il palco ha ospitato anche numerosi ex-atleti che hanno gareggiato in diverse epoche con i colori bianco-blu della maglia della Rescaldinese. Tra questi Ottavio Crepaldi, che ha ricordato gli inizi della sua carriera proprio a Rescaldina e come quell’esperienza lo abbia formato soprattutto come uomo, oltre che come sportivo, permettendogli poi di arrivare al ciclismo professionistico. La mattinata è stata inoltre l’occasione per rendere nota la squadra che difenderà i colori biancoblù nel 2025, tra cui spiccano due rappresentanti femminili. A coronamento della giornata è stata presentata una pubblicazione e inaugurata una mostra fotografica in cui si ripercorrono gli eventi sportivi più significativi di questi 80 anni.

Nella prima è contenuto lo spirito che ha animato in questi otto decenni la Società ciclistica: "La Rescaldinese non crea campioni, ma forma uomini che possono diventare anche campioni". Un ciclismo inteso dunque come strumento di socializzazione e benessere, basato su principi di lealtà e spirito di gruppo, sinonimo di uno sport pulito. L’esposizione, approntata sabato e domenica in auditorium, è da ieri allestita al Centro commerciale, di via Palmiro Togliatti 1. Visitandola, ci si rende conto che le immagini vanno oltre gli aspetti sportivi, restituendo altresì scorci di storia locale, raffigurando personaggi, realtà produttive e commerciali che hanno fatto e fanno la storia della comunità di Rescaldina.

Il presidente Forlani ha commentato: "La mostra fotografica contiene immagini inedite delle gare e delle vittorie dei portacolori della Rescaldinese, e rappresenta anche uno spaccato della storia locale. Infatti tante sono le persone, i corridori e le aziende che hanno contribuito al successo della Ciclistica in questi otto decenni, e li vorremmo tutti ricordare e ringraziare". I festeggiamenti proseguono domenica con il pranzo sociale al ristorante K2, via Roma 16 (prenotazione obbligatoria).