Rescaldina, un operaio è salito in cima a una gru e sta minacciando di buttarsi di sotto

Rescaldina (Milano) – Un operaio di 40 anni di origini ucraine è salito questa mattina sulla gru montata all’interno di un cantiere attivo di via Colombo a Rescaldina, nel Milanese, minacciando di buttarsi di sotto se la sua situazione non verrà risolta.

L’uomo sostiene di non essere stato pagato per dei lavori che ha svolto all’interno del cantiere: per questo rivendica le mensilità arretrate. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri della Compagnia di Legnano e la polizia locale. La trattativa con l’azienda per cercare di trovare una soluzione è in corso da questa mattina.