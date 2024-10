Rescaldina, infortunio sul lavoro: grave un operaio colpito da un tondino di ferro

Rescaldina (Legnano), 11 ottobre 2024 – Un operaio è stato colpito da un tondino di ferro ed è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Grave incidente sul lavoro quello che è accaduto a Rescaldina, in un'azienda di via Castellanza, oggi pomeriggio, venerdì 11 ottobre, poco dopo le 16,30. Il fatto si è verificato alla Omb, l’azienda dell'hinterland nord ovest di Milano che produce valvole. Sul posto sono arrivate un’ambulanza e un’automedica: dopo essere stato stabilizzato, il lavoratore è stato portato in condizioni critiche al nosocomio di Legnano.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Legnano, che ora sono al lavoro per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente. Insieme ai tecnici dell’Ats, i militari hanno effettuato i rilievi nel capannone e ascoltato le testimonianze dei lavoratori che erano presenti. Da una prima ricostruzione, durante le operazioni l’operaio sarebbe stato colpito al lato sinistro della fronte dal tondino di ferro per cause che sono ancora oggetto di indagine. L’uomo ha riportato un trauma cranico e al volto, ma non è in pericolo di vita.