Vogliono entrare alla festa di laurea, non invitati: cinque nei guai a Rescaldina

Si sono presentati non invitati a una festa di laurea, insistendo per partecipare e, una volta respinti, non hanno trovato di meglio da fare che insultare i carabinieri e spintonarli. Si è conclusa con la denuncia di tre soggetti per resistenza a pubblico ufficiale e la segnalazione di due persone come consumatori abituali di stupefacenti l’episodio che ha avuto come teatro l’oratorio di Rescaldina.

La contesa è cominciata intorno all’una di notte, quando un gruppo di una decina di ragazzi si è presentato all’oratorio pretendendo di partecipare a una festa di laurea qui organizzata. Il gruppo, una volta fermato sulla porta, ha iniziato a disturbare all’ingresso fin quando uno dei presenti non ha pensato bene di avvertire i carabinieri. Quando i militari sono arrivati sul posto i ragazzi, tutti maggiorenni, hanno iniziato a insultare anche i carabinieri.

Quattro dei ragazzi che poi si sono dati alla fuga sono stati bloccati e per loro sono iniziati i problemi: i giovani, infatti, si sono ribellati opponendo resistenza e spintonando i militari. Tre di questi – uno di 18, l’altro di 19 e il terzo ventenne – sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale. Il ventenne è stato anche trovato in possesso di una minima quantità, due grammi, di marijuana e un altro ragazzo con due grammi di hashish: entrambi sono stati segnalati come consumatori alla Prefettura.