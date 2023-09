Rescaldina, Nicola Di Marco (M5S): gli androni delle case Aler trasformate in piscine

Rescaldina (Milano), 20 settembre 2023 - L’androne del palazzo dove si trovano le case Aler diventa una piscina.

In seguito alle copiose precipitazioni degli scorsi giorni, si sono verificate considerevoli perdite all’interno di diversi locali, specialmente nel palazzo Scala C di via Aldo Moro, 1. Acqua alta che non se ne va ed inquilini furiosi. Sulla questione Nicola Di Marco (Capogruppo M5S Lombardia) ha segnalato la cosa a Regione e ad Aler: "Ho prontamente provveduto a inoltrare a Regione Lombardia, quanto segnalatomi dagli inquilini della Scala C di via Aldo Moro, 1. Dove, in seguito alle copiose precipitazioni degli scorsi giorni, si sono verificate considerevoli perdite d’acqua all’interno di diversi locali. In particolare, nelle aree comuni delle scale e dell’androne trasformato in una piscina a causa delle infiltrazioni provenienti dal tetto dello stabile. Non è la prima volta che questa situazione si verifica all’interno dello stabile. I disagi per gli inquilini sono evidenti. Per questo ho segnalato la situazione a Regione Lombardia, affinché Aler possa esserne messa a conoscenza, nel caso in cui già non lo fosse, e soprattutto sia sollecitata nell’intervenire immediatamente. Ringrazio gli inquilini per la segnalazione, arrivata grazie al servizio “Alertiamoci” che ho attivato dalla scorsa legislatura proprio al fine di trovare risposte a questo genere di disagi, nella speranza di poter essere d’aiuto nel trovare una soluzione». Da parte sua il sindaco di Rescaldina Gilles Ielo, ha spiegato: "Gli appartamenti di via Moro sono di proprietà di Aler che sono responsabili. La competenza non è comunale. Alcuni cittadini ci hanno illustrato la questione ed abbiamo sollecitato Aler ma non abbiamo competenza sui lavori da fare".