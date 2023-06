Rembambeer 2023 salta, la querelle fra gestione del campo Malerba e Comune fa un'altra vittima"

Niente centro sportivo, niente festa della birra. La querelle fra la gestione del campo Malerba e l’amministrazione comunale fa saltare anche la tradizionale kermesse estiva del "Rembabeer" che si sarebbe dovuta tenere a breve. Sul canale social della festa un laconico comunicato è comparso in queste ore: "Ci dispiace davvero comunicare che, nostro malgrado, l’edizione 2023 del Rembambeer non ci sarà. Abbiamo provato in ogni modo, ma le circostanze relative al centro sportivo Malerba ci hanno penalizzato, e le tempistiche non ci hanno aiutato. Certo ritorneremo con ancora più voglia auspicando, come tutti i sanvittoresi, una soluzione definitiva alla situazione del nostro centro sportivo". Il problemi legati alla gestione degli impianti sportivi sanvittoresi, che negli anni hanno costretto società sportive presenti da anni sul territorio a migrare altrove e addirittura a cessare le loro attività, hanno fatto un’altra "vittima". Settimane fa il gestore del campo, Sportpiù, aveva inviato questa lettera alle società sportive: "La Sport Più terminerà la gestione del centro Malerba restituendo le chiavi al comune. Nonostante i tentativi profusi da parte dell’Ati, noi non potremo più garantire l’accesso agli impianti e i servizi".

Ch.S.