Recupero impianti sportivi. Il Comune apre le casse

L’amministrazione comunale prosegue nel suo impegno per migliorare le strutture sportive della città, con investimenti già effettuati per un totale di 600mila euro, destinati sia allo stadio che ad altri impianti. Il vicesindaco Enzo Tenti ha fatto il punto sugli interventi realizzati e ha annunciato nuovi lavori. Tra le opere più rilevanti figurano la riqualificazione delle torri faro e l’installazione di nuovi cancelli richiesti dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio. Un ulteriore investimento di 100mila euro sarà destinato allo stadio di Pontevecchio, con interventi mirati anche sulle sue torri faro. Parallelamente, l’amministrazione ha stanziato altri 600mila euro per la riqualificazione delle palestre e del palazzetto dello sport, con l’obiettivo di garantire ambienti sicuri per tutte le società sportive. Il sindaco Luca Del Gobbo ha sottolineato l’importanza di questi interventi per promuovere lo sport a livello locale, mentre l’assessore allo sport Mariarosa Cuciniello ha evidenziato come l’attenzione non si sia concentrata solo sugli impianti principali, ma anche su spazi che favoriscono la pratica sportiva in modo indiretto, come il Parco del Crocione. Ch.So.