Razzia con insolito bottino. Presi dalle auto in sosta telecomandi del cancello

I ladri rubano di tutto, perfino i telecomandi del cancello automatico per accedere ad un cortile. È accaduto ai condomini di una palazzina del quartiere nord di Magenta l’altra notte. Ignoti hanno scavalcato il cancello di una proprietà e hanno rotto i vetri di alcune auto parcheggiate nel cortile. Il giorno dopo, accortisi dell’accaduto, i condomini hanno cercato di capire cosa fosse stato asportato e scoperto il bottino insolito: da tutte le vetture erano stati prelevati i telecomandi per aprire il cancello automatico. Un furto decisamente strano messo a verbale nelle varie denunce presentate alle forze dell’ordine. Per quale motivo lo hanno fatto? Il timore è che quei telecomandi possano essere utilizzati per tornare sul posto e commettere un furto poi consistente. Magari introducendosi negli appartamenti o rubare proprio un veicolo parcheggiato. Nel quartiere nord di Magenta tra furti nelle abitazioni e liti alle case Aler non si sta vivendo un periodo tranquillo.

Graziano Masperi