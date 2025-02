Rapine e furti in via Valle. È ancora allarme sicurezza. Presto nuovi carabinieri

Prima il finestrino in frantumi di un’auto e il furto dell’impianto audio, poi un veicolo rubato e le minacce a un uomo, rapinato di pochi spiccioli e di un pacchetto di sigarette, che si trovava transitare in zona con il cane. È successo nella notte in via Valle, nella frazione di Pontevecchio. I ladri hanno spaccato i vetri dell’auto parcheggiata per sottrarre l’impianto audio e hanno trafugato un veicolo: quando si sono imbattuti nel passante, l’hanno minacciato con un taglierino. Con il magro bottino, si sono allontanati dalla zona. Proprio nei giorni scorsi è stato confermato l’invio di 14 nuovi carabinieri che verranno distribuiti nelle stazioni di Magenta, Abbiategrasso, Bareggio e Corbetta. P.G.