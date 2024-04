Legnano, rapinato dell'incasso in strada e in pieno giorno

Legnano (Milano) – Come tutte le mattine si stava recando in banca per depositare l’incasso della giornata precedente: questa volta, però, ha trovato sulla sua strada qualcuno ad aspettarlo ed è stato rapinato da tre malviventi che, probabilmente, avevano ben chiara la routine dei suoi spostamenti quotidiani.

L’episodio è accaduto pochi giorni fa in via Venegoni, nel tratto di Ztl che ospita anche l’esercizio commerciale del cittadino rapinato, un43enne originario del Bangladesh. Poco dopo le 9 e 30 del mattino l’uomo, che abita in via Pastrengo, a pochi passi dall’esercizio commerciale, si stava incamminando verso la banca quando è stato affrontato da tre persone, secondo la descrizione tre soggetti di origine nordafricana: uno dei tre, coltello alla mano, ha subito palesato le sue intenzioni chiedendo all’uomo di consegnare il borsello con il denaro.

L’uomo ha provato a reagire, ma di fronte alla persona armata e agli altri due pronti a intervenire ha infine consegnato il borsello con l’incasso. L’uomo ha poi presentato denuncia ai Carabinieri della Compagnia di Legnano.