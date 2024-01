Legnano, pistola in pugno minaccia cassiere e rapina supermercato: incastrato dalle telecamere

Legnano (Milano), 25 gennaio 2024 - La polizia di Legnano arresta un 39enne ritenuto responsabile del reato di rapina aggravata dall’uso di armi commessa lo scorso 5 luglio 2023 in un supermercato di via Pionieri dell’Aria a Legnano.

L'uomo, armato di pistola e con il volto coperto da passamontagna, minacciando due cassiere e una guardia giurata, si era fatto consegnare una parte dell’incasso, pari a 1.270 euro circa, prima di scappare a bordo di un’utilitaria nera.

Dopo lunghe indagini, tramite la comparazione delle immagini estrapolate dalle telecamere dei varchi cittadini, la polizia ha individuato l’esatto numero di targa dell'auto intestata ad una donna, madre di un noto pluripregiudicato, già condannato per numerose rapine a mano armata effettuate in zona.

L'uomo applicava sull'auto delle targhe rubate da un altro veicolo a Canegrate, per poi cambiarle. La vettura è stata vista circolare sul territorio di San Giorgio su Legnano in direzione di Canegrate con la targa reale per tornare poi a Legnano a gran velocità poco più di un’ora prima del compimento della rapina con una nuova targa. Fondamentali anche le immagini del rapinatore ripreso dalle telecamere di videosorveglianza del supermercato. L'uomo è ora in carcere a Busto Arsizio.