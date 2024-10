Legnano, pistola in pugno rapina la sala scommesse sul Sempione

Legnano (Milano), 11 ottobre 2024 - Un uomo, volto travisato e pistola in pugno – vera o falsa non è ancora dato sapere – ha fatto irruzione in una sala scommesse lungo il Sempione a Legnano riuscendo a sottrarre duemila euro, l'incasso della giornata. La vittima, impossibilitata a dare l’allarme perché il rapinatore le ha sottratto anche il cellulare, non ha potuto richiedere immediatamente l'intervento della Polizia di Stato, che è giunta solo in un secondo momento. Il colpo si è consumato in pochi istanti.

L’uomo, col capo coperto da un cappuccio e il volto nascosto, ha puntato l’arma contro il dipendente, che in quel momento era solo. Con minacce, si è fatto consegnare l'intero incasso, per poi dileguarsi rapidamente, lasciando la vittima non solo derubata, ma anche senza possibilità di comunicare, avendole sottratto il telefono. Sul luogo è intervenuta la Polizia di Stato, che ha effettuato i rilievi con l'ausilio della scientifica per ricostruire la dinamica dei fatti. Resta ancora da accertare la natura dell'arma impiegata dal rapinatore, se autentica, finta o una semplice scacciacani. Al momento, giovedì 10 ottobre, la caccia al fuggitivo è ancora in corso.