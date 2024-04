Legnano, radici pericolose sul marciapiede: "Vanno rimosse"

Una sollecitazione indirizzata all’amministrazione comunale. La firma Pippo Frisone, sindacalista e funzionario della Cgil scuola. "Le radici nell’area delle scuole Bernocchi e Dell’Acqua sono pericolose - afferma -. Hanno già causato due incidenti, non in contemporanea ma a distanza di tempo, e nello stesso punto". Particolarmente grave l’ultimo episodio, avvenuto il 21 marzo. "L’infortunio è avvenuto ancora una volta davanti all’ingresso dell’Istituto Bernocchi, in via Diaz 2 - riprende -. A farne le spese questa volta è una dipendente dell’Istituto che, parcheggiata l’auto, mentre scendeva dal marciapiede per rientrare al lavoro, è inciampata sulle radici di uno dei tanti alberi che fiancheggiano il senso unico che passa davanti all’Istituto. La dipendente è caduta sbattendo la spalla destra sul marciapiede, il ginocchio sinistro, la schiena e la zona lombo-sacrale sull’asfalto. Soccorsa da un passante che l’ha aiutata ad alzarsi è rientrata a scuola, giusto il tempo di chiamare l’ambulanza ed essere portata al pronto soccorso dell’Ospedale di Legnano, dove è stata raggiunta dai vigili ai quali ha rilasciato una dichiarazione su quanto accaduto. Da una prima prognosi di 8 giorni del Pronto soccorso, l’Inail ha riconosciuto l’infortunio dichiarandola inabile al lavoro fino a metà aprile. Rivolgiamo questo appello-denuncia al sindaco Lorenzo Radice e all’amministrazione, affinchè bonifichino al più presto possibile l’intera zona alberata del marciapiede antistante i due ingressi delle scuole. Ogni giorno, dalla zona parcheggi, oltre 3500 studenti e 500 dipendenti dei due Istituti si trovano a transitare per quella via".

Silvia Vignati