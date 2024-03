Raccolta differenziata. Sacchi con il microchip

Prosegue in città la “rivoluzione” del sacco azzurro con microchip, la novità introdotta da Agesp per la raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti. Domani prenderà il via la distribuzione dei sacchi azzurri nella zona di raccolta n. 1 presso il “Tendoncino” dell’Oratorio Paolo VI (Parrocchia di Beata Giuliana) in Piazzale Beata Giuliana 2, nelle seguenti fasce orarie: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 8 alle 14, sabato dalle 9 alle 15. Sarà aperto lo “sportello temporaneo” attivo fino a sabato 23 marzo, ma in caso di impossibilità al ritiro sul posto, Agesp ricorda che è comunque sempre possibile ritirare la dotazione di sacchi azzurri sia presso i distributori automatici dislocati in città sia presso lo Sportello Clienti Igiene Ambientale di AGESP in via Canale 26. Nel quartiere inoltre mercoledì, alle 20.30 presso la tensostruttura dell’Oratorio Paolo VI,avrà luogo l’incontro aperto alla cittadinanza durante il quale saranno illustrate le novità relative alla “raccolta puntuale” e chiariti eventuali dubbi e curiosità. Dal 25 marzo, poi, la raccolta della frazione indifferenziata avverrà in zona 2 con il solo sacco azzurro taggato, in sostituzione del sacco viola.

R.Va.