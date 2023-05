Quest’estate cinque spiagge balneabili

L’anno scorso, stagione che aveva sancito il ritorno ai tuffi nel Lago di Varese dopo 60 anni, era solo uno il punto in cui era possibile fare il bagno alla Schiranna, cioè nell’ampia area nei pressi del lido. Per l’estate 2023 invece saranno cinque le spiagge dove ci si potrà immergere nel lago. Prosegue così il percorso per la balneabilità del lago varesino: i valori confermano una valutazione positiva della qualità delle acque nei punti di monitoraggio. L’Accordo quadro di sviluppo territoriale ha stabilito dunque i luoghi dove sarà possibile fare il bagno per la stagione 2023, con la conferma della balneabilità a Varese nella località Schiranna, a cui si affiancheranno altri centri, tra cui Bodio Lomnago che ha già partecipato alla sperimentazione dell’anno scorso e altri comuni al debutto. "È un percorso di valorizzazione complessiva del lago - spiega il sindaco di Varese Davide Galimberti - con l’ampliamento della balneabilità, la conferma dei campionati sportivi europei e mondiali di canottaggio anche per i prossimi anni, il rilancio del Lido con la nuova gestione e con una promozione turistica e culturale del territorio". Ecco quindi nel dettaglio i cinque punti in cui sarà possibile fare il bagno quest’estate alla Schiranna. Si tratta della cosiddetta "spiaggia dei fotografi", la spiaggetta nei pressi della Canottieri e la spiaggia del lido, che costituisce il punto più ampio. Sono poi due le spiagge individuate all’interno del Parco Zanzi: sarà possibile fare il bagno vicino al pontile che si trova dietro le piscine e dalla parte opposta, in fondo al parco.