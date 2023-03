Querce e carpini piantati dagli scolari

Sedici nuovi alberi, tra querce, carpini e frassini. Uno per ogni classe dell’Istituto Maria Ausiliatrice. Gli alunni li hanno messi a dimora nel Parco dei platani. Ha così preso forma l’iniziativa Ima green week, promossa dalla scuola paritaria salesiana e sostenuta dal Comune, dedicata ai temi ambientali, in vista della Giornata della terra del 22 aprile. "Il tema dell’ambiente – spiega la coordinatrice scolastica, suor Angela Frigo – sta diventando sempre più urgente da trattare e questa ci sembra un’occasione importante per formare i nostri allievi e seminare speranza per il futuro. Castellanza, in quanto Città parco, è il luogo ideale per attuare questo progetto".

Le nuove piante sostituiranno una parte degli alberti morti o ammalorati. Gli studenti delle tre classi, in rappresentanza di tutta la scolaresca, sono stati aiutati dal personale addetto ai lavori di piantumazione.

Nei prossimi mesi gli annaffiatoi collocati nell’area permetteranno loro di continuare a prendersi cura del nuovo patrimonio arboreo, accompagnandolo nei primi mesi di vita e favorendone l’attecchimento. "Piantare un albero è una bellissima esperienza - ha detto l’assessore alla Cultura e Istruzione Davide Tarlazzi – se ne può conservare memoria anche per tutta la vita". Silvia Vignati