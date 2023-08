Quartetto di influencer tedeschi distrugge statua a Viggiù: indignazione

Vandali, non c’è altro termine per definire i quattro giovani tedeschi, influencer, età tra i 25 e 30 anni, che a Viggiù hanno distrutto una statua, opera attribuita allo scultore orgoglio della terra varesina, nativo di Viggiù, Enrico Butti. L’episodio che sta suscitando grande indignazione risale al l’altro giorno. I quattro stavano soggiornando a Viggiù presso Villa Alceo, un B&B di lusso, per girare un video hanno distrutto la statua al centro di una fontana,l’ opera di Butti. Tra di loro anche un influencer da 1,5 milioni di follower su Instagram. La statua era un pezzo unico in pietra alta 1 metro e 70 cm, opera della fase giovanile dello scultore: un patrimonio di tutta Viggiù che ospita anche il Museo dedicato all’artista. Un danno intorno ai 100mila euro. I quattro tedeschi non hanno rispettato il divieto di entrare nella fontana: le telecamere li hanno ripresi mentre in due abbracciavano la statua facendola cadere. Il gestore della Villa ha denunciato l’accaduto ai carabinieri.