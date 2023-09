Puntano una casa da svaligiare, messi in fuga da un cittadino

Erano stati visti da un cittadino armeggiare vicino a un’abitazione. Due ladri, che ieri in tarda mattinata a Robecco sul Naviglio si apprestavano a mettere a segno un colpo, hanno dovuto desistere. Il cittadino ha allertato immediatamente la polizia locale, che è arrivata sul posto con una pattuglia. La vettura di servizio è stata vista dai due uomini, che non hanno esitato a mollare tutto, auto compresa, per addentrarsi nei boschi e far perdere le tracce.

Gli agenti hanno ispezionato il veicolo: era un’auto presa a noleggio. Nel frattempo sono partite le ricerche per rintracciare quei due individui, nelle campagne circostanti. Impresa pressoché impossibile perché la vegetazione è fitta e ci si mimetizza facilmente.

L’auto è stata posta sotto sequestro, così come tutto il materiale da scasso ritrovato: grimaldello, cacciavite, guanti, trapano e tanto altro ancora. La polizia locale di Robecco continuerà a pattugliare il territorio comunale nei prossimi giorni per prevenire tentativi di furti in orari insoliti, come quello di ieri mattina.

