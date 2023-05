Pugni a un carabiniere Arresto convalidato

Arresto convalidato ieri mattina in Tribunale a Busto Arsizio per un italiano di 47 anni per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Nella notte di sabato al 112 è arrivata una chiamata con la richiesta di intervento, a preoccupare erano le urla che arrivavano da un’abitazione a Fagnano Olona per una lite in famiglia, un uomo e una donna stavano litigando. Subito sul posto una pattuglia dei carabinieri della stazione di Fagnano Olona arrivati mentre la lite della coppia era ancora in corso. Alla vista dei militari il quarantasettenne, che forse aveva esagerato nel consumo di alcol e non si aspettava certo l’arrivo della pattuglia in casa durante il litigio con la convivente, si è scagliato contro i carabinieri, uno dei quali è stato colpito con un pugno che l’ha leggermente ferito. L’uomo è stato quindi bloccato e per lui sono scattate le manette, per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Ieri mattina è comparso per la direttissima in Tribunale a Busto Arsizio, l’arresto è stato convalidato.