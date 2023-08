Progetti anti-disagio per gli adolescenti

Interventi di prevenzione ed educazione per adolescenti e giovani, per contrastare fenomeni di disagio e sostenere situazioni di fragilità anche di nuclei familiari. Il comune di Cassano Magnago punta ad azioni concrete, importante quindi l’approvazione della convenzione con la cooperativa sociale “Lotta contro l’emarginazione“ che prevede interventi per i quali sono stati assegnati fondi pari a 120mila euro da qui al 2026. Un progetto con azioni già definite per "migliorare la qualità della vita delle persone beneficiarie in contesti diversificati e su aspetti di vita specifici a seconda della tipologia di destinatari".

Tra gli interventi per l’area giovani, il lavoro con gruppi agganciati "per incrementare quelle competenze chiave che possono migliorare la capacità di relazionarsi" e promuovere la collaborazione all’interno del gruppo e con l’ambiente circostante, "aumentando il senso di appartenenza alla comunità locale e il senso di cittadinanza".

Previsti anche interventi per "prevenire la vulnerabilità delle famiglie e sostenere le capacità genitoriali": quindi attenzione al sostegno all’abitare, alla corretta gestione delle risorse personali ed economiche, alla mediazione con altri servizi e opportunità del territorio.

Rosella Formenti