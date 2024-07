Premio Teresa Merlo alla fondazione. Bianca Ballabio

È stato assegnato alla Fondazione Bianca Ballabio il 30° Premio Teresa Merlo “Una vita, un’attività per il prossimo“, annualmente promosso dalla Fondazione Famiglia Legnanese e deciso dal consiglio dello stesso gruppo. La “Fondazione Bianca Ballabio“ è nata nel febbraio 2021 per volontà di mamma Michela e papà Massimo per ricordare la loro figlia Bianca, studentessa in medicina prematuramente scomparsa in seguito a un incidente stradale avvenuto sul Sempione a Parabiago e che era costato la vita anche a un altro giovane. La fondazione ha l’obiettivo di favorire scambi interculturali formativi nel contesto delle Scienze Mediche e si rivolge espressamente a studenti in ambito di scienze mediche, giovani medici, specializzandi o ricercatori che sostiene con borse di studio. Questa una parte della motivazione per l’assegnazione del premio: "Per aver connotato la Fondazione come luogo di scambio interculturale di studi e approfondimenti e di sostegno sia alla ricerca medica che alla formazione di giovani medici, specializzandi e ricercatori. Per i progetti realizzati - attraverso donazioni mirate all’innovazione - in campo sanitario e assistenziale e per le borse di studio erogate". P.G.