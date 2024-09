Pregnana Milanese, armato di coltello ruba il monopattino a un ragazzino: denunciato 18enne

Pregnana Milanese (Milano) – Ha affrontato la sua “vittima” coltello alla mano e così ha avuto buon gioco nel sottrargli il monopattino sul quale si stava spostando in quel momento per poi allontanarsi e far perdere momentaneamente le sue tracce: sono bastati pochi minuti ai carabinieri arrivati sul posto, però, per rintracciarlo poco lontano e denunciarlo per rapina a mano armata.

L’episodio ha avuto come teatro, nella serata di ieri, la piazza della stazione ferroviaria a Pregnana Milanese: in questa zona si trovava a transitare, poco dopo le 20, un 16enne del posto a bordo di un monopattino elettrico. Sulla sua strada si è però presentato un 18enne che, armato di coltello, ha minacciato il giovane e lo ha costretto a consegnare il monopattino. Il rapinatore si è dunque allontanato, mentre il 16enne ha immediatamente avvisato i carabinieri di quanto accaduto. Sul posto sono giunti i militari della locale stazione che, una volta raccolte le prime testimonianze e avuta una descrizione del rapinatore, si sono messi alla ricerca. Il 18enne - incensurato, anche lui di Pregnana Milanese - è stato dunque trovato e identificato poco lontano. Il giovane rapinatore è stato dunque denunciato a piede libero con l’accusa di rapina a mano armata: il frutto della rapina, vale dire il monopattino elettrico, non è stato invece ancora recuperato.