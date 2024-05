Posti al mercato in centro. Pubblicato il bando

Pubblicato il 6 maggio il bando per la riassegnazione dei posti al mercato settimanale di Sesto Calende che tornerà in centro a distanza di 4 anni dal trasferimento temporaneo in piena pandemia in viale Lombardia. La vicenda è stata oggetto di un lungo confronto tra amministrazione comunale e ambulanti, a marzo il consiglio comunale ha approvato la ristrutturazione dei posti. Ora tocca ai titolari delle attività che già possiedono l’autorizzazione per l’esercizio presentare la documentazione richiesta dal bando. Successivamente l’Ufficio commercio vaglierà le domande per stilare la graduatoria utile a individuare l’ordine con il quale tutti gli attuali detentori di autorizzazione potranno scegliere il posto fra quelli a disposizione.

R.F.