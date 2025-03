Poste, nuovi sportelli contro le clonazioni

Tre nuovi sportelli Atm, con sistemi in grado di prevenire la clonazione delle carte di credito: Poste Italiane ha attivato in questi giorni nei suoi uffici postali, sostituendo i precedenti, tre nuovi Atm Postamat a Dairago, Magnago e Vanzaghello. Gli Atm Postamat entrati in funzione sono dotati di una tecnologia di ultima generazione con funzionalità touch e processore che velocizza le operazioni di prelievo o pagamento e consentono di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante (fino ad un massimo di 600 euro al giorno e 2.500 euro al mese), interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay, accanto al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale. I nuovi Postamat di ultima generazione possono essere utilizzati dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte Postepay. Gli sportelli, soprattutto, sono anche dotati di una soluzione per prevenire la clonazione di carte. P.G.