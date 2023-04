Poste italiane a gonfie vele Crescono i punti Casa&Famiglia

di Rosella Formenti

Poste italiane: crescono i punti Casa& Famiglia nella provincia di Varese. Da ieri 18 aprile per andare incontro alle esigenze di semplificazione e valorizzare la relazione con i cittadini, sono diventati 11 i punti Casa&Famiglia nell’area varesina. Ai 7 già attivi (Gallarate via Vespucci, Busto Arsizio via Mazzini, Saronno via Varese, Varese viale Milano, Cassano Magnago, Caronno Pertusella e Castellanza) se ne sono aggiunti 4 nuovi, sono a Somma Lombardo, Varese via del Cairo 21, Arcisate e Malnate.

Negli spazi Punto Poste Casa & Famiglia della provincia sono disponibili le offerte di telefonia, sia mobile sia per la casa, si possono richiedere strumenti di pagamento quali la PostePay Evolution e sottoscrivere una polizza RCA Poste Guidare Sicuri, per assicurare l’auto di famiglia dai danni causati a persone o cose. È possibile inoltre richiedere anche tutti i prodotti tipici del risparmio postale (Libretto di Risparmio e Buono Fruttifero Postale). Dal mese di febbraio è inoltre possibile richiedere anche l’offerta Poste Energia, una soluzione a disposizione di tutti i cittadini che fa di trasparenza, innovazione e sostenibilità i propri pilastri.

Il prezzo della materia prima è bloccato per 24 mesi e sono previste due opzioni di pagamento: quella tradizionale, con importo variabile in base al consumo nel mese, e quella innovativa a rata fissa calcolata sui consumi dell’anno precedente. Quest’ultima soluzione consente al cliente di pagare lo stesso importo mensile per 12 mesi, di pianificare le spese energetiche sul bilancio familiare senza avere sorprese in bolletta.

Alla fine dell’anno, la rata viene ricalcolata per l’anno seguente, in aumento o in diminuzione, sulla base dei consumi effettivi rilevati. Poste Energia si distingue per l’attenzione alla sostenibilità ambientale e al consumo consapevole, puntando sull’educazione del cliente al contenimento dei propri consumi.

Inoltre, l’energia elettrica venduta proviene al 100% da fonti rinnovabili prodotte in Italia e le emissioni di anidride carbonica del gas immesso al consumo sono compensate totalmente. Poste Italiane dunque anche in provincia di Varese con i nuovi punti sempre più vicine ai cittadini.