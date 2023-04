Poliziotti-prof Lezione ai bimbi della materna

Spiegare ai bambini che cosa significhi indossare una divisa della Polizia di Stato, come riconoscerla e quali siano i compiti affidati agli agenti che ogni giorno capita di incontrare al lavoro sulle nostre strade: nella mattinata di ieri gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Legnano sono entrati in azione, ma questa volta non per compiti di controllo o per risolvere un’emergenza. Gli agenti, infatti, hanno attraversato la città per incontrare i piccoli frequentatori della scuola dell’infanzia San Domenico di via San Martino: l’iniziativa è partita da una richiesta del corpo docente della scuola legnanese, che aveva richiesto nell’ambito di un’attività didattica la presenza di un’auto della Polizia nel cortile della scuola per illustrare ai piccoli i ruoli dei componenti della volante. Gli agenti hanno quindi raggiunto l’istituto a bordo dell’autovettura di servizio, mostrando ai bambini i dispositivi sonori e luminosi della vettura e il lampeggiante: infine, destando curiosità nei giovani legnanesi, hanno azionato anche la sirena simulando l’uscita in emergenza. Compito dei poliziotti è stato poi quello di spiegare ai 160 bambini, di età compresa tra i due e i sei anni, come poter riconoscere un poliziotto e, soprattutto, spingerli a familiarizzare con la divisa, da riconoscere come elemento visivo di aiuto e di supporto: gli agenti hanno infine risposto alle numerose domande fatte dai più curiosi. Al termine dell’incontro, gli agenti hanno donato ai bimbi proprio l’indumento che loro avevano indicato come segno di riconoscimento del poliziotto, sul quale è riportato lo stemma araldico della Polizia di Stato così come i colori della bandiera italiana.P.G.