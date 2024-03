Piste ciclabili, via ai lavori nel quartiere Oltrestazione

LEGNANO

Partono la prossima settimana i lavori per l’ennesimo intervento sulla rete di piste ciclabili legnanesi e questa volta si tratterà di realizzare quasi quattro chilometri di percorsi nel quartiere Oltrestazione. Gli interventi sono finanziati per 600mila euro dal Programma di Incentivazione della Mobilità Urbana Sostenibile (PrIMUS) su un importo complessivo di 1 milione 100mila euro. Partendo dalla parte sud di Legnano, le piste ciclabili saranno realizzate sulla Sp12 nel tratto fra via XX Settembre e via Podgora; su via Liguria, da via Podgora a via Sardegna e con proseguimento in via delle Palme; su via Novara nel tratto ora mancante tra viale Sabotino e via Ponzella; su via della Pace, dall’incrocio con via Novara a via Nazario Sauro su via Nazario Sauro da via della Pace a viale Sabotino; su viale Sabotino da via Sauro all’incrocio con via Bainsizza, dove sarà realizzata da un privato una rotatoria e dove il nuovo tratto di pista si collegherà con la ciclabile di via Bainsizza. Il tratto di ciclabile su via Podgora sarà realizzato da Cap nel 2025. I lavori partiranno da via Liguria e via Novara e l’obiettivo è chiudere i cantieri entro luglio. "Con questi lavori andiamo a dare una forma quasi completa alla rete ciclabile nell’Oltrestazione – ha commentato l’assessore alle Opere pubbliche, Marco Bianchi -. Nelle prossime settimane saranno realizzati infatti importanti tratti di ciclabile che integrano e completano i percorsi già esistenti o rivedono tratti di piste esistenti anche da molti anni, come il tracciato di via Nazario Sauro, a oggi soltanto verniciato sul fondo stradale e che, come tutte le ciclabili finanziate con Primus, diventerà in sede propria". In questi giorni è in corso anche il posizionamento di 225 portabici lungo i tracciati delle ciclabili e in corrispondenza di luoghi d’interesse come aree pubbliche, scuole, chiese e centri sportivi.

P.G.