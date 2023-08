Piscina comunale di Legnano: tre mesi alla Mgm sport, poi un bando di gestione

Adesso c’è anche l’ufficialità: l’impianto natatorio di Legnano sarà gestito per i prossimi tre mesi da Mgm Sport, la società di Paderno Dugnano che già si occupa dell’impianto natatorio di Rho. Come ugualmente prevedibile, l’apertura dell’impianto slitta in là nel tempo di qualche settimana rispetto alla previsione dell’1 settembre, andandosi a collocare nella settimana a partire dal 18 settembre. La decisione è stata presa alla fine della procedura avviata dal Comune di Legnano e che prevedeva un impegno economico complessivo di 138mila e 600 euro per i tre mesi in questione.

Come da prassi il Comune ha chiesto alla Mgm un’offerta, che si è allineata alla richiesta (poco più di 138mila euro) portando questa settimana all’assegnazione dell’incarico. I tempi ridotti dell’incarico attribuito sono spiegabili con la necessità di prendere ulteriore tempo per poter aprire infine un bando che, invece, riguarderà i prossimi due anni di gestione dell’impianto legnanese: il primo effetto, come detto, è lo slittamento in là anche dell’apertura autunnale dell’impianto.

Come più volte spiegato dall’assessore legnanese allo sport , Guido Bragat o, l’impianto di via Gorizia potrà contare per la prossima stagione sulla sola vasca da 50 metri, che potrà essere utilizzata come nella passata stagione invernale grazie alla tensostruttura che fa da copertura. Tutto questo in attesa della “ricostruzione“ completa dell’impianto natatorio cittadino, che alla fine dei già citati due anni, e dunque nel 2026, dovrebbe restituire alla città un impianto degno di questo nome, seppure con una struttura generale delle vasche completamente modificata.

Per quanto riguarda invece Amga sport, la società di gestione che storicamente si è occupata della gestione degli impianti natatori di Legnano e Parabiago, nel contesto del percorso appena descritto, è stata messa in liquidazione proprio quest’anno. Amga sport veniva infatti da un decennio prevalentemente contraddistinto da bilanci in rosso: il bilancio 2022 della società, invece, ultimo bilancio di una storia iniziata nel 2005 , pur tenendo in considerazione le difficoltà evidenti e gli aiuti consistenti arrivati dal Comune di Legnano per evitare il tracollo, si è chiuso con il segno più per circa 44mila euro.