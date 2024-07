Piazza mercato. Il restyling rispetta i tempi

Si avvicina la cosiddetta fase Due per i lavori di piazza mercato a Magenta. Una parte delle bancarelle che si trovavano lungo le vie laterali (Matteotti e Fanti) andranno a posizionarsi all’interno del perimetro della piazza e viceversa, chi è dentro andrà sulle strade. Per il resto il cronoprogramma è rispettato e non ci sono segnali di ritardo nel cantiere o altre problematiche. Lo ha detto l’assessore ai lavori Pubblici Enzo Tenti. "Piazza mercato è in via di trasformazione – spiega Tenti – è destinata a diventare non solo lo spazio che ospiterà il mercato del lunedì, ma un’altra piazza per Magenta".

Sarà uno spazio che verrà vissuto dalla cittadinanza come spazio aggregativo con l’amministrazione che si farà carico dell’organizzazione di eventi. Tra le novità importanti i parcheggi adiacenti alla scuola primaria Santa Caterina spariranno. "Questo servirà per garantire maggiore sicurezza durante l’ingresso e l’uscita degli alunni – aggiunge Tenti – Inoltre la piazza sarà colorata con effetti cromatici rosso Magenta, cosa che verrà effettuata una volta chiuso il cantiere e il relativo collaudo". E’ stato fatto un bando per gli esercenti che desiderano avere migliorie e pubblicata la relativa graduatoria. Tutto sulla base di decisioni oggettive e rispetto dei regolamenti. "Ognuno dovrà rispettare le metrature stabilite – afferma Tenti – Sono stati tolti 26 stalli a chi non ne aveva diritto. E’ chiaro che, essendoci in ballo soldi pubblici per un totale di 340mila euro circa non si potranno chiudere gli occhi". Stalli e posti auto rimarranno invariati. Infine ci sarà un bando per l’utilizzo dell’edificio di via Santa Caterina. Vi potranno partecipare le associazioni che collaboreranno per il controllo del mercato e le varie iniziative.

Graziano Masperi