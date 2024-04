Piazza del mercato rinasce: "Non più solo rattoppi. Ma un vero maquillage"

Lavori tanto attesi dai commercianti di piazza mercato. Coloro che il lunedì mattina sono costretti a fare i conti con le buche enormi e uno stato di degrado che va sempre peggiorando. Per la piazza del mercato a Magenta, finalmente, partiranno i lavori di riqualificazione definitivi. Non più rattoppi, ma un’operazione che le cambierà volto. L’assessore ai Lavori Pubblici Enzo Tenti ha spiegato che, anche si si sarebbe potuto cominciare prima, si preferisce attendere la fine dell’anno scolastico per non creare difficoltà alle famiglie che quotidianamente entrano nella piazza mercato per accompagnare i bambini a scuola. La piazza confina, infatti, con l’edificio delle scuole elementari Santa Caterina.

"Il cantiere – spiega Tenti – verrà suddiviso in due fasi come concordato con l’Unione dei Commercianti e così la piazza verrà divisa in due parti. Durante la prima fase una parte dei commercianti continueranno a rimanere nella piazza, mentre gli altri verranno dislocati lungo via Matteotti e via Magna. Nella seconda fase ci sarà l’inversione". Il problema sussisterà il lunedì mattina, giorno di mercato. Evento che attira centinaia di persone anche dai paesi limitrofi. Per i restanti giorni della settimana tutto si svolgerà in sicurezza e con le scuole chiuse. L’importo per la realizzazione dei lavori si aggira attorno ai 360mila euro, di questi circa 200mila sono finanziati da Regione Lombardia, la restante parte è del Comune. "Il termine ultimo dei lavori – continua l’assessore Tenti – è stato fissato con il mese di settembre, quando riapriranno le scuole". L’obiettivo è anche quello di rendere piazza del mercato più vivibile di quanto lo sia oggi che appare decisamente spenta e preda di atti di vandalismo. "Verrà fatto un bando – continua l’assessore – per l’assegnazione di spazi alle associazioni. La piazza diventerà un luogo di aggregazione e spazio per eventi anche organizzati da privati che ce lo chiederanno". I parcheggi verranno collocati tutti verso via Matteotti, mentre sarà libera la zona cuscinetto della piazza. Lasciando attorno bar e attività. "Non lavoreremo per fare concorrenza a coloro che operano attorno alla piazza – conferma Tenti – ma in sinergia con loro. I lavori prevedono anche l’abbattimento di quelle barriere architettoniche che ancora insistono in piazza del mercato".