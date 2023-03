Piange la demografia altomilanese Nascite ormai ai minimi storici

di Christian Sormani

Nel Legnanese le nascite sono ai minimi storici degli ultimi 20 anni. È tragico l’andamento demografico per gli undici comuni del Legnanese per quanto riguarda il 2022. I dati parlano chiaro: lo scorso anno i nuovi nati fra Parabiago, Canegrate, Dairago, Villa Cortese, Busto Garolfo, San Vittore Olona, Cerro Maggiore, Rescaldina, Nerviano, Legnano e San Giorgio su Legnano sono stati 1.279 in leggero aumento rispetto ai 1.256 del 2021. Facendo un bilancio con i decessi del territorio i nuovio nati sono circa il 40% in meno rispetto ai decessi. I morti negli undici comuni del legnanese nel 2022 sono stati infatti 2.214. I dati istat sono provvisori ma spiegano a grandi livelli quello che ormai sta succedendo da anni. A Legnano il dato dei nuovi nati è addirittura inferiore allo scorso anno quando i bebè furono 441 contro gli attuali 423. Solo 36 nati a Villa Cortese mentre a San Giorgio ogni mille abitanti sono nati 5,07 bambini, maglia nera del legnanese. Decisamente meglio il dato di Parabiago con 207 nuovi nati contro i 185 dell’anno prima, ovvero 7,1 nuove nascite ogni mille abitanti. Prima della pandemia nel 2019 in zona erano nati quasi 100 bambini in più rispetto al dato attuale. Nel 2009 invece il dato era di 500 bambini in più rispetto al 2022. Da allora il dato è sempre andato peggiorando verso una discesa costante che sembra non avere fine. Attualmente in tutta Italia nel 2022 si contano 392.598 nascite, che significano un calo di 7.651 unità in meno rispetto al 2021 per un saldo negativo di -1,9% che rappresenta un nuovo record negativo che accentua la denatalità degli ultimi anni. Dato negativo anche per la popolazione del legnanese con gli 11 comuni di zona che contano oggi 187.850 abitanti, 50 in meno rispetto all’inizio dell’anno. Singolare anche il trend attuale rispetto ai nuovi nati che vede più maschietti nelle culle rispetto alle femminucce.

Nel 2022 i fiocchi azzurri sono stati 663 mentre quelli rosa 616 con la città di Legnano quasi in perfetta parità con 211 bimbi e 212 bimbe con un boom di nuovi nati nel mese di dicembre, ben 41. A Canegrate invece molte più femmine che maschi con 46 quote rosa contro le 31 azzurre. Anche a Villa Cortese più femmine che maschi: 20 contro 16. Tornando ai morti: a Legnano negli ultimi tre anni i decessi hanno toccato quote rilevanti che preoccupano non poco: 786 nel 2020, 664 nel 2021 e 685 nel 2022. Giusto per un paragone: nel 2004 i morti a Legnano erano stati 447.