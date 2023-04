Perde il controllo e finisce sulla barriera Mamma e figlio salvi

Rocambolesco incidente, ma per fortuna senza conseguenze gravi, nel primo pomeriggio di ieri a Luino, in frazione Creva. Erano circa le 14 quando in via Turati, per cause in corso di accertamento, la conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo finendo contro una barriera di protezione e rimanendo in bilico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento con un’autopompa. Gli operatori hanno messo in sicurezza l’automezzo, collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti e messo in sicurezza la zona. Oltre alla donna, di 46 anni, a bordo c’era anche un bambino di 4: per entrambi non è stato necessario il ricovero in ospedale.