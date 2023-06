"Peduncolo tra Vedano Olona e Malnate: incontro a Milano per analizzare la fattibilità"

Un’opera di cui si parla da più di vent’anni, ma rimasta sempre sulla carta. Da qualche mese però intorno al progetto del peduncolo tra Vedano Olona e Malnate si sono riaccesi i riflettori, grazie all’impegno dei due comuni, che hanno trovato innanzitutto un appoggio nel mondo economico locale. A marzo in un incontro a Ville Ponti si era registrato l’interesse della Camera di Commercio, mentre ad aprile era seguito un primo summit in Regione Lombardia. Nelle scorse ore una nuova riunione a Milano, alla presenza dell’assessore regionale alle infrastrutture Claudia Maria Terzi (foto) e del dirigente di Anas Giancarlo Luongo. Obiettivo analizzare la fattibilità del progetto definitivo esistente già dagli anni 2000. Inoltre si è discusso di come adattarlo alle normative vigenti e definire le risorse già allocate (circa 8 milioni) e quelle necessarie, nonché i prossimi passaggi burocratici che porteranno al nuovo progetto esecutivo. Le amministrazioni locali, sostenute oltre che dall’ente camerale anche dalla Provincia di Varese, hanno confermato l’importanza strategica dell’opera, che consentirà di mettere in sicurezza pedoni e ciclisti deviando il traffico di attraversamento tra i due comuni (20mila gli automezzi in transito giornalmente), migliorando la qualità dell’aria e riducendo i tempi di percorrenza con un conseguente risparmio economico. Un’opera già inserita nell’accordo di programma tra Regione Lombardia e Anas e che aspetta ora il finanziamento ministeriale. Soddisfatti per l’esito dell’incontro i sindaci Cristiano Citterio (Vedano Olona) e Malnate (Irene Bellifemine). "La tenacia a portare le problematiche dei cittadini sui tavoli istituzionali - commentano - è stata finalmente premiata e, come promesso da Regione, a settembre potremo finalmente vedere l’avvio del procedimento grazie ai fondi del Ministero".

Lorenzo Crespi