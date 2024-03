Pari opportunità nel lavoro. Arriva uno spot nelle sale

L’8 marzo si avvicina e a Varese si presenta uno spot istituzionale dedicato all’importanza della promozione delle pari opportunità nel lavoro. L’iniziativa è stata illustrata a Villa Recalcati dai promotori: Provincia di Varese, consigliera di parità e Comune di Varese. Il filmato, nato in un dottorato di ricerca in collaborazione con l’Università dell’Insubria, sarà trasmesso in sale cinematografiche del varesotto fino al 10 marzo. "La parità di genere è essenziale allo sviluppo economico del Paese e al rilancio del mercato del lavoro, nel quale le donne devono essere parte attiva - dice la consigliera di parità Anna Danesi - in tale contesto e per la realizzazione delle pari opportunità è necessario un cambiamento culturale che porti al superamento degli stereotipi di genere che limitano la nostra società". La consigliera provinciale Valentina Verga ha ricordato la sottoscrizione nel 2023 di un protocollo d’intesa sul tema con parti sociali e associazioni. "Un progetto sinergico per uno spot che nasce per destrutturare i pensieri stereotipati di genere rispetto alla scelta del percorso professionale" conclude l’assessora alle pari opportunità Rossella Dimaggio. L.C.